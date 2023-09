Politik 28.09.2023

So entstand die Donauinsel

Die heutige Insel und das Naherholungsgebiet rund um die Auen entlang der Donau sind geprägt von einem großen Projekt in Wien: Dem Hochwasserschutz.





Das sehenswerte Video zeigt, wie es zur Donauinsel kam und auch, was vor und nach dem Bau alles passiert ist, um das heutige Erscheinungsbild der Donau zu erklären.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Donau #Donauinsel #Wien #Hochwasser







Auch interessant!

40 Jahre Donauinselfest in Wien

Nun sind Details zum kommenden Donauinselfestes fixiert, das größte kostenlose Festival Europas kann sich...



Lobautunnel und Stadtstraße bei Wienern beliebt

Nur eine kleine Minderheit lehnt den Bau ab, die Mehrheit ist für einen raschen Bau und der Umsetzung der...



Wiener Wildwasser-Weltmeisterschaft

In der Verbund Wasserarena ist in diesen Tagen das wilde Wasser der Platz für sportliche Höchstleistungen...



Lobau.at

Unser Special zur Lobau und zum Nationalpark Donauauen in und um Wien bietet Informationen und Links zum ...



Langer Tunnel durch die Lobau

Um Wohngebiete zu umfahren wird der Lobautunnel verlängert. Damit wird das Projekt der Nordostumfahrung e...